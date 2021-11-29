إطلاق قوافل متابعة لتحسين جوده التعليم بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

بدأت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية برئاسة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، فى إطلاق قوافل متابعة المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، والاطمئنان على سير العملية التعليمية، وتدعيم الإيجابيات ووضع حلول لجميع السلبيات والمشكلات.

وضمت القوافل أحمد البرجى مدير التعليم الثانوي، وعبد الحميد محمد موجه عام الرياضيات، و انتصار السيد موجه عام اللغة الفرنسية، والدكتور على حسن رئيس مكتب رعاية الطلاب الوافدين، حيث تم متابعة معهدى أبو قير الإعدادى الثانوى ومعهد أبو قير الابتدائي، وتفقد كافة ملحقات المعاهد.

اجتمع الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بمواجهى اللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء ؛ للتأكيد على تدريب الطلاب على مواصفات الامتحانات، وخاصة تدريب طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائى على سؤال الترجمة الخاص بالمستوى الرفيع.

وأكد فى بيان أنه تم التأكيد على كافة الموجهين على ضرورة توفير معلم لغة إنجليزية فى كل معهد يوم امتحان اللغة الإنجليزية للنقل الابتدائى والإعدادى والثانوي؛ لقراءة سؤال الاستماع.