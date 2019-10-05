صور.. معاهد الأزهر بالإسكندرية تجرى استعدادات "الاعتماد والجودة"

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرت المعاهد الأزهرية بالإسكندرية اليوم، زيارات تقييمية من قبل إدارة التقويم بالمنطقة الأزهرية تحت رعاية الشيخ نشأت الصاوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و إبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة، وفي إطار الاستعداد للزيارات من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتهدف الزيارات إلى تحديد جوانب القوة والضعف، وتعزيز نقاط القوة، ووضع خطط للتحسين والمتابعة لنقاط الضعف، ولتحقيق معايير الجودة والاعتماد.

وأوصى رئيس المنطقة الأزهرية بمواصلة الاستعداد وعمل تدريبات للأطفال والعاملين فى حالة الكوارث والأمور الطارئة وكيفية التصرف طبقا للطرق المتبعة دوليا للحفاظ على أرواحهم بالإضافة إلى تجهيزات المعاهد اللازمة واستلام كافة الكتب المدرسية.



زيارات المعاهد الأزهرية بالإسكندرية (1)



زيارات المعاهد الأزهرية بالإسكندرية (2)