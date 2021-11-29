إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة بالجسم بإحدى قرى مركز المنيا، إثر اشتعال النار فى ملابس أحدهم بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز ومحاولة منع امتداد الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد بحدوث حريق فى أحد المنازل بإحدى القرى التابعة للمركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وأفادت التحريات الأولية، بأن مشاجرة وقعت بين 3 أشخاص من أسرة واحدة بسبب خلافات عائلية بينهم لم يتم تحديد أسبابها، وبعد شد وجذب فوجئوا باشتعال النار فى الحجرة وأثناء محاولتهم إنقاذ أنفسهم اشتعلت النار فى ملابسهم وتمكن الأهالى من إنقاذهم ومنع امتداد النار الى أجزاء جسدهم ومحتويات المنزل، وأفادت التحريات أيضا أن المصابين ربة منزل ونجلها وزوجته.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج ،وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.