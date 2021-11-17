السيطرة على حريق داخل شقة فى الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الزيات بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بقرية كفور بلشاي بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، دون وقوع إصابات.
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية كفور بلشاي.
انتقلت سيارتي إطفاء لمكان البلاغ، وتبين أن الحريق بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، وجرى إخماد النيران دون وقوع إصابات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
حريق - صورة أشيفيه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الزيات بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بقرية كفور بلشاي بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، دون وقوع إصابات.
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