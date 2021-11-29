إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 12 شخصاً بينهم طفلان، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق مصر أسيوط الصحراوي الشرقي القديم أمام عزبة علي حموده التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الصحراوي الشرقي القديم أمام عزبة علي حموده التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلام إقبال حمدي زيدان 21 سنة، طالبة بكليه طب النهضة مصابة بكسر بالقدم اليسرى، ورمزي حلمي يوسف 68 سنة مصاباً بجروح وسحجات بالجسم ودنيا علي حسنين 30 سنة مصابة بجروح وكدمات بالصدر، ومودة فتحي أحمد 7 سنوات مصاباً بجروح وسحجات بالجسم مع اشتباه كسر الساق اليمنى، وشقيقه "مروان" 7 سنوات مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد حسن 35 سنة مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم. كما أصيبت كريم وجيه محمد 19 سنة مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن،والهام محمد سلطان 24 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وحسن صلاح الدين فرحات 43 سنة مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم،وعايشه عرفات طه 41 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، سعاد أبو بكر عبد الرحمن 66 سنة مصاباً بجرح قطعي بالساعد الأيسر، وأميره محمد طه 38 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم. وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية لهم، وكافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفي وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة