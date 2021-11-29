إصابة 25 عاملا فى انقلاب أتوبيس بطريق القطامية - العين السخنة بالسويس.. صور

السويس – السيد فلاح

أصيب 25 عاملا بإحدى شركات السيراميك، في انقلاب أتوبيس تابع للشركة، بطريق "القطامية - العين السخنة" أمام واحة محمد في الكيلو 45 اتجاه السخنة، وعلى الفور تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد الألفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، إخطارًا من الدكتور محمد طنطاوى، مدير مرفق إسعاف السويس، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات السيراميك، بطريق "القطامية - العين السخنة"، وأسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، لتلقى العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات وجروح بالجسم واشتباه كسور في الجسم والعمود الفقرى ومرحله ما بعد الارتجاج بالمخ.

وعقب الحادث انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم فتح الطريق لعودة الحركة المرورية مر أخرى.

حادث انقلاب أتوبيس بالسويس

رجال الشرطة فى موقع الحادث

أتوبيس أحدى شركات السيراميك

حادث انقلاب أتوبيس بالسويس

جانب من الحادث

حادث انقلاب أتوبيس بالسويس

حادث انقلاب أتوبيس بالسويس