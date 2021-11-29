إصابة طفل بكسور عقب سقوطه من قطار أبوقير شرق الإسكندرية

اصيب طفل بكسور عقب سقوطه من إحدى قطارات أبو قير وإصابته بكسور، أثناء الوقوف على أبوب القطار وعدم انتظار توقف العربة من أجل الوصول إلى المحطة.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من قطار أبو قير بمحطة العصافرة، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط الطفل م.ر.ع، من قطار أبو قير أثناء سيره وتعلقه بالعربة حتى توقف القطار بمحطة العصافرة، ما أسفر عن إصابته وتم نقله إلى المستشفى.

وأكدت أسرة الطفل فى محضر الشرطة، أن الطفل كان فى طريقه إلى محطة سيدى بشر بصحبة عدد من أصدقائه، مشيرة إلى نجاته من الموت وإصابته بكسور باليد وكدمات بمختلف أنحاء الجسم بعد أن خضع لجراحة لاستئصال الطحال، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، واخطرت النيابة التحقيقات.