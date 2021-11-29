إزالة كافتريات مقامة على أراضى زراعية وأملاك الرى بالزقازيق و منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالشرقية، كافتريا مخالفة بمنطقة شارع السلام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة كافتريا مقامة على أراضى أملاك الرى وتم إزالتها فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و الذى رصد مخالفات خلال جولته لمركزى الزقازيق ومنيا القمح للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة المواطنين فى كافه القطاعات، و أمر بسرعة إزالة التعديات المخالفه علَى الأرض الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لأى محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للوحدات المحلية والقروية بمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.