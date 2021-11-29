أول مصاب بمتغير أوميكرون بإيطاليا : اللقاح أنقذنى من المعاناة من الأعراض الخطيرة

فاطمة شوقى

أكد أول إيطالى ثبتت إصابته بمتغير أوميكرون فى تصريحات له "لا أعانى من أعراض خطيرة ، فقط أعراض بسيطة بسبب تلقى جرعتى اللقاح، واتباعى لخطة تطعيم كاملة..اللقاح أنقذنى "، وفقا لقناة "راى نيوز" الإيطالية.

وأضاف المريض الإيطالى الذى فضل عدم الكشف عن اسمه " اللقاح فى حالتى عمل بشكل ممتاز ، وأنا سعيد لأننى تلقيت اللقاح"، مضيفا "نظرًا لأعراضي الخفيفة وأعراض عائلتي التي أصيبت بالعدوى وتضم أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 8 و 81 عامًا ، يمكنني القول إن العدوى ظهرت بشكل خفيف فقط."

وأكدت السلطات الصحية الإيطالية أن المريض في العزل ويخضع لمراقبة دقيقة من قبل الأطباء والسلطات الصحية.

تم وضع تسلسل الحالة الأولى لمتغير أوميكرون في إيطاليا في مختبر علم الأحياء الدقيقة السريرية وعلم الفيروسات والتشخيص الحيوي للطوارئ في مستشفى ساكو في ميلانو.

تم تطعيم الرجل الذي يعيش في كامبانيا وهو مدير شركة متعددة الجنسيات بجرعة مضاعفة. قبل عشرة أيام عاد إلى إيطاليا من موزمبيق ، حيث هبط في رحلة إلى روما ثم توقف في كاسيرتا ، حيث يعيش مع أسرته. بعد أن غادر إلى إفريقيا مرة أخرى لأسباب العمل ، قدم الرجل نفسه في مطار ميلانو وخضع للاختبار قبل الصعود إلى الطائرة. هذا هو المكان الذي تم اختباره فيه إيجابيًا لمتغير أوميكرون، ثم وُضع في العزل مثل باقي أفراد أسرته.

تم بالفعل جدولة التسلسل على عينات من اتصالات أسرة المريض الذين كانوا إيجابيين ومقيمين في منطقة كامبانيا ، والذين تم تنبيه مختبراتهم ويعملون بالفعل للحصول على نتائج الجينوم في وقت قصير.



