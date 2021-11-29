أهالى جنوب الشيخ زويد يحتفظون بعاداتهم بطهى الخبز على نار الحطب.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

احتفظ أهالى قرى جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، بعاداتهم فى طهى الخبز وإحياء تقاليد صناعة الأكلات الشعبية التراثية على نيران الحطب.

ووثق عدد من الشباب مشاهد مصورة لعدد من كبار السن، وهم يقومون بعجن الدقيق، وإعداد الخبز على نيران الحطب وتناول الطعام.

وشملت الوجبات التى يقوم الأهالى بطهيها وفقا لظروف الطبيعة، "اللبة" وهى عجين يتم تجهيزه على هيئة قرص، وتسخين الرمال حت درجة حرارة مرتفعة بإشعار نيران الحطب ثم وضع هذا القرص فى هذه الرمال وتغطيها به وتقليبها حتى تنضج وتناولها فى قطع، وتغميسها بالباذنجان والطماطم المشوية على نار الحطب بدورها.

وكانت أعلنت أمانى رسلان، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، أن جميع بطاقات التموين الخاصة بأهالى القرى سارية، لافتة إلى توفير بدالين تموينيين فى هذه القرى، وصرف 15 كيلو دقيق لكل فرد والعمل على تشغيل المخابز، وتوفير منافذ لشركة الجملة لبيع السلع التموينية والخضروات والفواكه.

كما كشف اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تفاصيل عودة الخدمات لقرى مدينة الشيخ زويد.

وقدم مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، خزانات مياه جديدة خاصة للمنازل للأهالى القاطنين فى قرية أبو العراج جنوب المدينة.

وقام فريق عمل متواجد فى القرية تابع لمجلس المدينة بتوزيع خزانات المياه مساعدة للأهالى.

وقال إيهاب بكير، نائب رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إنه يقوم مجلس المدينة طبقا لتوجهات المحافظ بتقديم كافة الخدمات المتنوعة للأهالى فى القرى العائدة لها الحياة جنوب مدينة الشيخ زويد، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات.

وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، أنه فى إطار حرص الدولة والقيادة السياسية بعودة الحياة إلى طبيعتها فى مختلف القرى والتجمعات بشمال سيناء، وجه بتقديم كافة الخدمات المتنوعة للأهالى العائدين فى قرى الظهير وأبو العراج وأبو رفاعى بالشيخ زويد، بعد قيام القوات المسلحة بتطهيرها من الإرهاب وعودة الأهالى إليها.

ووجه بضرورة شعور المواطنين بأن كافة الخدمات متوافرة لديهم، حيث إنها من أبسط الحقوق للمواطنين لافتا لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى فى هذه القرى، ومؤكدًا أن الدولة فى جميع مؤسساتها تقوم بدور كبير فى هذا الاتجاه، وأوصى المحافظ بأن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية والإدارات المركزية بتنظيم زيارات يومية لتلك القرى للتعرف على مطالب الأهالى على الطبيعة والعمل على سرعة تلبيتها، مشددًا على وجود اتصال مباشر بين المديريات والإدارات المركزية والوزارات المعنية لسرعة الاستجابة إلى مطالب المواطنين فى القرى.



اهالى يبدأون تعمير ارضهم



خلال تناول الوجبات فى الهواء الطلق



شباب سعداء بوصولهم لارضهم