اليوم السابع
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الأعلام تزين قرى مناطق جنوب الشيخ زويد بعد عودة الحياة إليها.. صور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:09 م
الأعلام تزين قرى مناطق جنوب الشيخ زويد بعد عودة الحياة إليها.. صور علم مصر يزين ربوع قرى مناطق جنوب الشيخ زويد
شمال سيناء ـ محمد حسين

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زين علم مصر، ربوع قرى مناطق جنوب الشيخ زويد التى عادت إليها الحياة بالتدريج مرة أخرى بعد إغلاق لسنوات، وكان اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعلن اليوم عودة الحياة الطبيعية لقرى الظهير وابوالعراج وابورفاعى جنوب مدينة الشيخ زويد، مؤكدا أن الجهاز التنفيذى يقوم بعمل اللازم لتقديم كافة الخدمات للأهالى.

وارتفع علم مصر فى أيادى الأهالى وهم فى سياراتهم يسيرون نحو قراهم، كما تزينت المنازل بالعلم، وفى أول يوم لافتتاح الدراسة بثلاث مدارس بقرية أبوالعراج جنوب مدينة الشيخ زويد، تم رفع العلم فوق المدرسة وقيام التلاميذ بتحيته وسط هتاف وتصفيق الأهالى.

وحرص الأهالى على توثيق عودتهم لديارهم التى غابوا عنها بصور لهم وهم يحملون العلم ويرددون "تحيا مصر"، ويقدمون الشكر للدولة بكل أجهزتها على ماتقدمه لهم من خدمات.

وفى بيان صحفى أعلن اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه وجه بضرورة شعور المواطنين بأن كافة الخدمات متوافرة لديهم، حيث إنها من أبسط الحقوق للمواطنين، لافتا لعودة الحياة الى طبيعتها مرة أخرى فى هذه القري، ومؤكدًا أن الدولة فى جميع مؤسساتها تقوم بدور كبير فى هذا الاتجاه، وأوصى المحافظ بأن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية والإدارات المركزية بتنظيم زيارات يومية لتلك القرى للتعرف على مطالب الأهالى على الطبيعة والعمل على سرعة تلبيتها، مشددًا على وجود اتصال مباشر بين المديريات والإدارات المركزية والوزارات المعنية لسرعة الاستجابة إلى مطالب المواطنين فى القرى.

 

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العلم يرتفع على المدرسة بعد تشغليها
العلم يرتفع على المدرسة بعد تشغليها

 

العلم يزين خطوط الكهرباء
العلم يزين خطوط الكهرباء

 

العودة للقرى بالأعلام
العودة للقرى بالأعلام

 

الفرحة بالعودة للقرى
الفرحة بالعودة للقرى

 

دخول بالأعلام
دخول بالأعلام

 

شباب يرفعون العلم وسط ارضهم بعد عودتهم لها
شباب يرفعون العلم وسط ارضهم بعد عودتهم لها

 

علم فى يد اطفال المدارس
علم فى يد اطفال المدارس

 

فرحة العودة للدراسة وسط الاعلام
فرحة العودة للدراسة وسط الاعلام

 

مشاهد عودة الحياة لمناطق محيط الشيخ زويد
مشاهد عودة الحياة لمناطق محيط الشيخ زويد

 

مواكب تحمل الاعلام
مواكب تحمل الاعلام

 


شمال سيناء

الشيخ زويد

قرى الشيخ زويد

سيناء

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