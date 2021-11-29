أفضل أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها عندما تعانى من الجفاف

كتبت إيناس البنا

في حين أنه لا يوجد طعام محدد يمكن أن يعالج مرضا ما في بعض الأحيان، فإن تناول الشيء الصحيح يمكن أن يخفف الأعراض ويساعدك على الشعور بالتحسن، لكن ضع في اعتبارك أن ما يصلح لشخص ما قد لا يصلح لشخص آخر.

يقول أخصائي التغذية في كليفلاند كلينك " clevelandclinic"، إن أفضل شيء يمكنك القيام به عندما لا تشعر بتحسن هو التركيز على ما يساعدك وما يبدو جذابًا.

هناك ثلاث فئات أساسية من الطعام تختلف حسب الصحة / المرض:

ماذا تأكل أو تشرب عندما تكون مصابًا بالجفاف (أو لتجنب الإصابة بالجفاف). ماذا تأكل أو تشرب عندما تمرض أمعائك (مثل الإسهال). ماذا تأكل أو تشرب عندما تشعر بالغثيان (أو آلام في المعدة).

خطة الغذاء إذا كان المريض يعاني من الجفاف:



علامات وأعراض الجفاف هي الشعور بالعطش، والبول الأصفر الداكن، الشعور بالدوار، التعب، جفاف الفم، تشقق الشفتين، التبول قليلاً، وأقل من 4 مرات في اليوم.

في كثير من الأحيان عندما نمرض ولا نشعر بالراحة، يكون الجفاف جزءًا كبيرًا منه، قد يكون ذلك لأنك تتقيأ أو تذهب إلى الحمام كل خمس دقائق، أو قد تشعر بالغثيان بحيث لا تكون لديك شهية للطعام ".

إليك ما تأكله وتشربه عندما تكون مصابًا بالجفاف أو لتجنب الإصابة بالجفاف:

المشروبات:



سواء كانت ساخنة أو باردة أو بدرجة حرارة الغرفة - ولكن تأكد من تناول نوع من السوائل، سيساعد ذلك في مكافحة الجفاف وستكون قادرًا على تجنب التعلق بتقطير المحلول الملحي أو التغذية الأنبوبية.

اشرب الماء أو المشروبات الكحولية أو الرياضية أو القهوة أو الشاي أو العصير أو الصودا أو المياه الغازية.

الحساء:



الشوربات هي الخيار الأكثر تفضيلاً للمرضى لأنها سهلة على اللسان والحلق والمعدة، كما أنها تزيد من الشهية، هناك سبب يجعل معظم الناس يفضلون حساء الدجاج المعكرونة عندما لا يشعرون بالراحة.

الفاكهة:



تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تكون خيارًا رائعًا للحفاظ على رطوبتك، يجب أن تشكل الفاكهة جزءًا من نظامك الغذائي حتى عندما تكون بصحة جيدة.

تحتوي الفاكهة الطازجة على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة التي يحتاجها جسمك - مما يجعلها خيارات ممتازة عند الإصابة بالجفاف، التفاح والبطيخ وماء جوز الهند والبرتقال والعنب هي الخيارات المفضلة.