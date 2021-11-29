أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الاثنين.. البلطي الأسواني يبدأ بـ 17 جنيها

كتب إسلام سعيد

سجل سعر البلطي من 22 إلى 26 جنيها بالنسبة للحجم 1 ، ويبلغ البلطي حجم 2 سعر يتراوح بين 19 إلى 21 جنيها، وبلغ سعر البلطي الأسواني سعر تراوح بين 17 إلى 37 جنيها وبلغ سعر الفيلية البلطي 30 إلى 110 جنيها، وفق أسعار سوق الجملة

سعر قشر البياض يتراوح بين 80 إلى 90 جنيها، والبياض الأملس من 80 إلى 90 جنيها بالنسبة للمقاس رقم 1، والقراميط بين 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 220 جنيها، المكرونة الخليجي 20 إلى 40 جنيها، المكرونة السويسي 30 إلى 50 جنيها، البرانيس الإسكندراني 20 إلى 40 جنيها.

وبالنسبة لسعر السمك المكرونة المجمدة، سجلت 20 إلى 30 جنيها، والسبيط 110 إلى 170 جنيها والقرش من 30 إلى 40 جنيها، الكابوريا من 30 إلى 130 جنيها، البربون 32 إلى 48 جنيها ، البربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها.

أما عن أسعار الجمبري الجامبو فتسجل 400 إلى 460 جنيها وجمبري مقاس 1 تسجل 300 إلى 360 جنيها، والجمبري مقاس 2 تسجل 200 إلى 260 جنيها، ويبلغ الجمبري المجمد 85 إلى 165 جنيها.