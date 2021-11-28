تعرف على أسعار أسماك البحر الأحمر من داخل حلقة سمك الغردقة.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث اليوم السابع، صباح اليوم الأحد، لايف جديدا من داخل حلقة سمك الغردقة لمعرفة أسعار أسماك البحر الأحمر اليوم وأنواعها المختلفة داخل أكبر منطقة تجارية لبيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر "حلقة أسماك الغردقة بمنطقة السقالة".

التقت اليوم السابع بفؤاد صالح، الشهير بأبو أدهم أحد أشهر تجار الأسماك بحلقة سمك الغردقة، أكد على أن هناك رواجا في حركة البيع والشراء من المصريين والأجانب، وهناك أعداد كبيرة من السياح يصلون للحلقة يوميا لالتقاط صور تذكارية لاسماك البحر الأحمر المختلفة.

وأضاف تاجر السمك فؤاد صالح، أن اليوم سعر أسماك الحريت انخفض إلي 40 جنية، والدراك ب 100 جنية ، وسمك البهار ب 90 جنية ، والتوين ب 100 القاصة 60 جنية . وتابع أن سمك بوري البحر الأحمر سعر الكيلو 65 جنية، ويبوني السويس 50 جنية، والاستكوزه 200 جنية، وسعر سمك البربوني 50 جنية، وام عطية 50، والشعور الحر ب 120 جنية للكيلو .

وأكد أن هناك انخفاض كبير مع بداية شهر ديسمبر ستشهدها اسعار الاسماك بعد عودة المراكب من رحلة الصيد وكثرة الاسماك في الحلقة ، حيث ان هناك مراكب كثيرة تقوم برحلات الصيد ومن المتوقع عودتها نهاية الشهر.