6 قضايا.. السجل الجنائي لثعلب الجماعة الإرهابية محمود عزت

كتب إيهاب المهندس

ينتظر محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة المقبلة، حكمان في إعادة إجراءات محاكمته بقضيتي اقتحام الحدود الشرقة والتخابر مع حماس، والصادر فيهما أحكام بالإعدام ضد المتهم.

4 قضايا صدر فيها أحكام غيابية

عقب القبض على "ثعلب الجماعة" في 28 أغسطس 2020، قام دفاع المتهم بتقديم طلب لإعادة إجراءات محاكمته على الاحكام الصادرة ضده في أربع قضايا مختلفة أولها قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، والتي حصل فيها على حكما غيابيا بالسجن المؤبد وتم عمل إعادة إجراءات في تلك الدعوى وصدر ضده حكما بالسجن المؤبد في ابريل من عام 2021 من الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى.

نائب مرشد الجماعة الإرهابية حصل حكما بالإعدام منتصف عام 2015 غيابيا بقضية اقتحام الحدود الشرقية، وعقب عمل إعادة إجراءات للمتهم نظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الدعوى في جلسات متعاقبة وقررت حجز الدعوى لجلسة 21 فبراير 2022 المقبل للحكم.

القضية الثالثة التي يتم عمل إجراءات محاكمة فيها للمتهم هي دعوى "التخابر مع حماس"، والتي حجزتها الدائرة الأولى إرهاب لجلسة 19 ديسمبر 2021 للنطق بالحكم، ويتبقى أمام المتهم قضية أحداث شغب وعنف المنيا صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد وهى القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط.

من الأحكام التي أصبحت نهائية ضد نائب المرشد، صدور حكم بتأييد إدراجه مع آخرين على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بالقضية التي تحمل الرقم 1 و2 لسنة 2020 إدراج إرهابيين.

قضايا جديدة

قضية جديدة يحاكم فيه المتهم وهى أحداث المنصة والتي اتهم فيها مع بالتحريض على العنف مع 72 آخرين ومازالت تنظر أحكام الدائرة الأولى إرهاب، كما يحاكم مع عبد المنعم أبو الفتوح و22 آخرين بقضية التحريض ضد الدولة ونشر أخيار كاذية والتي تنظرها الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة والتي تم تأجيلها لـ 28 ديسمبر 2021 لضم الأحراز.