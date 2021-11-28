اليوم السابع
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13معلومة عن عداد الكهرباء الكودى تجعلك تبادر بتغيير نظام "الممارسة"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:00 ص
13معلومة عن عداد الكهرباء الكودى تجعلك تبادر بتغيير نظام "الممارسة" عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع، بعض المعلومات التي ستجعل كل من يعتمد على نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء التحول لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وفيما يلي شروط و خطوات و المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودى".
 
ـ تتلقى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عداد الكهرباء الكودى للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه.
 
ـ المواطن الذى يرغب فى تقديم طلب تركيب عداد كودى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء و الضغط على رابط المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
 
ـ تسجيل الدخول على الرابط من خلال تسجيل بعض البيانات المطلوبة.
 
ـ اختيار رقم سري مكون 8 رموز يجب أن تحتوي على أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة لضمان سرية البيانات.
 
ـ صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).
 
ـ عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.
 
ـ إيصال سداد أخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.
 
ـ صورة العقار من الخارج.
 
 
شروط تركيب العداد الكودى:
 
ـ قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى وكذلك سعر المحاسبة لا يختلف و يتم المحاسبة وفقا لاسعار الشراءح المعلنة.
 
ـ سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين بدأ من اليوم و الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودى.
 
ـ السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.
 
ـ إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.
 
ـ العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع لايحمل اسم مالك الوحدة ولا يعتبر سند قانونى لملكية العقار.
 
 
 
 
 
 
 
 

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