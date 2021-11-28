13معلومة عن عداد الكهرباء الكودى تجعلك تبادر بتغيير نظام "الممارسة"

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع، بعض المعلومات التي ستجعل كل من يعتمد على نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء التحول لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وفيما يلي شروط و خطوات و المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودى".

ـ تتلقى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عداد الكهرباء الكودى للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه.

ـ المواطن الذى يرغب فى تقديم طلب تركيب عداد كودى الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء و الضغط على رابط المنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

ـ تسجيل الدخول على الرابط من خلال تسجيل بعض البيانات المطلوبة.

ـ اختيار رقم سري مكون 8 رموز يجب أن تحتوي على أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة لضمان سرية البيانات.

ـ صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).

ـ عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

ـ إيصال سداد أخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

ـ صورة العقار من الخارج.

شروط تركيب العداد الكودى:

ـ قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى وكذلك سعر المحاسبة لا يختلف و يتم المحاسبة وفقا لاسعار الشراءح المعلنة.

ـ سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين بدأ من اليوم و الذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودى.

ـ السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

ـ إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

ـ العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع لايحمل اسم مالك الوحدة ولا يعتبر سند قانونى لملكية العقار.