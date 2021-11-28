10 أرقام تكشف استخدامات المصريين للإنترنت.. 15 مليونا يلعبون بلاي استيشن واكس بوكس

كتبت هبة السيد

ضخت الحكومة 60 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكة الإنترنت ، لاستيعاب زيادة الطلب وزيادة متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 45.85 ميجابت/ث فى أكتوبر 2021 ، لتصبح مصر في المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019، وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فهذه أبرز 10 أرقام تكشف استخدام المصريين للإنترنت خلال شهر سبتمبر وهي:

1- 33 مليون مستخدم لخدمات تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح.

2- 1.7 مليار زيارة لمواقع تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح.

3- 28 مليون مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي بإجمالي مليار زيارة بنسبة زيادة 16% في حجم الاستخدام.

4- 22 مليون مشاهد لخدمات شاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت مثل (واتش ات)، بإجمالي 22 مليار زيارة بنسبة نمو 37%.

5- 29 مليون مستخدم لمحركات البحث من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask, Bing Google) بإجمالي 1.2 مليار زيارة يوميًا.

6- 24 مليون مستخدم لخدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الانترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر).

7- 15 مليون لاعب لألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس) بعدد زيارات يوميًا 161 مليون زيارة.

8- 225 مليون زيارة خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية او الرسمية او اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout).

9- 5 مليون متسوق لخدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا).

10- 12 مليون مستخدم لخدمة إرسال أو استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل).