اليوم السابع
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الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:04 م
أكرم القصاص
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الصين تدعو لمقاطعة فنانى الإنترنت الذين ينتهكون الأخلاق الاجتماعية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:51 م
الصين تدعو لمقاطعة فنانى الإنترنت الذين ينتهكون الأخلاق الاجتماعية الصين - أرشيفية
أ ش أ

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دعا مكتب اللجنة المركزية لشؤون الفضاء السيبراني (منظّم الفضاء السيبراني الصيني)، إلى مقاطعة على المستوى الوطني للفنانين الذين ينتهكون قواعد القانون أو ممن يعتدون على الأخلاق الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت.


وأكد المكتب -وفقا لوكالة الأنباء الصينية- أنه لن يكون هناك أي مكان لأولئك الفنانين للسعي إلى العودة من خلال التحايل على القيود المفروضة، مشيرا إلى أن المحتوى المتعلق بالمشاهير الذين يروجون لمعلومات مُبتذلة، أو ذلك الذي يحتوي على مراجعات مزورة عبر الإنترنت، أو قصص غير حقيقية لفنانين، أو أي أفعال غير عقلانية لتقديس أحد الأشخاص وغيرها من السلوكيات والممارسات المعنية، ستخضع لحظر محتوياتهم عن شبكة الإنترنت.


كما شدد المكتب إن المحتوى الذي يتضمن منتجات يصادق عليها فنانون، أو خدمات، أو علامات تجارية أو أنشطة هادفة للربح، لا يمكن أن تظهر إلا في شكل إعلانات تحمل علامات بارزة على منصات الإنترنت.


الصين

اللجنة المركزية لشؤون الفضاء السيبراني

الفضاء السيبرانى

انتهاكات الانترنت

الأخلاق الاجتماعية

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