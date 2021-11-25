تعليم دمياط: حصر طلاب المرحلة الثانوية لتلقى تطعيم فيروس كورونا

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم الخميس بمديرية التربية والتعليم بدمياط اجتماعا مع مديري عموم المديرية ومديري الإدارات التعليمية، بقيادة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وذلك بشأن التنسيق لتطعيم فيروس كورونا من الفئة العمرية من سن 15 إلى سن 18 من طلبة المدارس.

حضر الاجتماع من مديرية الصحة بدمياط السيدة الدكتورة مها النجار المنسق الفني بمكتب وكيل وزارة الصحة بدمياط ومسئول الاتصال السياسي بمديرية الصحة بدمياط.

ووجه خلف مديري الإدارات التعليمية بحصر الطلاب المستهدفين فى هذه المرحلة العمرية وتوزيع استمارات على الطلاب بالموافقة على تلقى التطعيم على تبدأ أولى حملات التطعيم الاثنين المقبل.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على توسيع قاعدة متلقي اللقاح ضد فيروس الكورونا المستجد، وتحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وفي إطار التعاون المثمر المشترك بين كل من مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و بين مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.