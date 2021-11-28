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وزير الإنتاج الحربى لليوم السابع: فخورون بـEdex 2021 ومستعدون للفعاليات

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:34 ص
وزير الإنتاج الحربى لليوم السابع: فخورون بـEdex 2021 ومستعدون للفعاليات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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أكد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، فى تصريحات لليوم السابع، أن كافة الجهات المشاركة فى المعرض فخورة للغاية بما فعلته وقدمته من منتجات فى المعرض، ولديهم استعداد كامل لكافة الفعاليات، مشيرا إلى أن المعرض جاهز بالكامل لاستقبال الزوار الذين سجلوا على الموقع الرسمى للمعرض.

 

وكان المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أكد فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى لمعرض مصر الدولى للصناعات العسكرية "EDEX 2021" ، أن النسخة الأولى من المعرض كانت حلم وطموح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، وتحول هذا الحلم إلى توجيهات رئاسية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية انتهت بإعلان انطلاق النسخة الأولى فى عام 2018 والتى شهدت نجاحا غير معهود لأى نسخة أولى لأى معرض من معارض الدفاع بشهادة كل من شارك فى "EDEX-2018" أو زاره أو حتى تابعه من خلال المنصات الإعلامية المختلفة أو المنصات الإلكترونية، وذلك بسبب حرص مصر على اتخاذ الإجراءات اللازمة ليولد "EDEX" كمعرض عملاق، واستطاعت النسخة الأولى من المعرض أن ترسل رسالة للعالم بمدى التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية وأن مصر دولة آمنة ومستقرة كما عكست مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة دول العالم سواء المشاركين أو الزائرين حيث شارك فى النسخة الأولى أكثر من (370) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات العسكرية والتى مثلت (41) دولة فضلاً عن عدد (10) آلاف زائر.

 


الانتاج الحربى

ايديكس ٢٠٢١

معرض ايديكس

معرض اديكس

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معارض السلاح

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