وزارة الهجرة: المصريون بالخارج لا يدخرون جهدا فى سبيل تنمية الوطن

كتب ـ محمود راغب

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الفيوم، من أجل تنفيذ أعمال مبادرة أصلك الطيب في عدد من قرى مركز يوسف الصديق بالمحافظة، وذلك بإسهام من الدكتور رفعت حليم رجل الأعمال المصري بدولة الكويت راعي لجنة المساعدات الإنسانية بمجلس الجالية المصرية هناك.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "أصلك الطيب" بمحافظة الفيوم، التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارتي الهجرة والتخطيط، وتقوم على مساهمة المصريين بالخارج في دعم وتطوير المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية لقرى الريف المصري ضمن المشروع القومي "حياة كريمة".

عقب التوقيع، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها البالغة بهذا التعاون، مؤكدة أن المصريين بالخارج لا يدخرون جهداً في سبيل المشاركة في تنمية وطنهم على كل المستويات والأصعدة، موضحة أن الجاليات المصرية حول العالم، تثبت دوماً معدنها الأصيل أمام كل التحديات التي يواجهها الوطن.

وتابعت: "البروتوكول الذي نحن بصدده اليوم هو تتويج لجهود 9 أشهر ماضية من العمل المتواصل، وهو خير دليل على رغبة المصريين بالخارج في الإسهام بالمبادرات الوطنية والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، بالتعاون وتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".

ولفتت الوزيرة إلي أنه تم مناقشة سبل تنفيذ مبادرة أصلك الطيب، مع وزيرة التخطيط، مثمنة دعم رجل الأعمال المصري الدكتور رفعت حليم، في تنفيذ بنود المبادرة، مؤكدة أن الجمهورية المصرية الجديدة تفتح ذراعيها للمصريين في الخارج للمشاركة فى المبادرات التنموية.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن ترحيبه بجميع ضيوف المحافظة، مثمناً الدور الايجابي لمبادرة أصلك الطيب في استكمال الخدمات وأعمال البنية التحتية بعدد من قرى المحافظة، موضحاً أن المبادرة تم التجهيز لها من خلال عدد من الاجتماعات التنسيقية لمناقشة كافة البنود وتذليل جميع العقبات، متابعا أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها المرجوة.

وأضاف أن الهدف من هذه المبادرة توصيل رسالة لجميع المصريين بالخارج أن بلدهم بحاجة لجهودهم، وأن هذا هو التوقيت الأنسب للوقوف بجانب وطنهم، لافتاً إلى أن المحافظة ستقوم بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ التدخلات المقترحة بالقرى المستهدفة، وتدبير الأراضي اللازمة لتنفيذ التدخلات المطلوبة، والمساهمة في عمل الدراسات وتوفير البيانات لتنفيذها، فضلاً عن سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ التدخلات المستهدفة من خلال الجهات التابعة للمحافظة.

وأضاف الأنصاري، أنه من المستهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات السكانية والاجتماعية والصحية والتمكين الاقتصادي في تلك القرى بما يسهم في تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة.

وكشف محافظ الفيوم، أن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير بمعدلات متلاحقة في إطار من التشبيك والتكامل بين جميع الجهات المعنية، وذلك بتوجيهات ودعم سياسي غير مسبوق من القيادة السياسية وبمشاركة مجتمعية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

فيما، قال رجل الأعمال المصري الدكتور رفعت حليم: "إننا نعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في إطار تنفيذ مبادرة "أصلك الطيب"، موضحاً أن البداية كانت هنا بمحافظة الفيوم"، ولن تكون النهاية وانما بداية للوصول إلى أخرى من التطوير أو تطوير قرى جديدة، من خلال خطط مستدامة لتطوير القري المستهدفة.

وأكد حليم، أهمية التعاون البناء بين الدولة والأفراد لبناء وتنمية الإنسان، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية التعاون في مجالات التدريب المهني والتعليم والارتقاء به.

وتابع حليم: "نعمل على إجراء عدد من التدخلات في مجالات اقتصادية وتعليمية وصحية واجتماعية ورياضية في محافظة الفيوم، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الهجرة والتخطيط وكذلك مع المحافظة، بما يضمن سرعة وتيرة العمل لتحقيق الهدف المطلوب، وهي بناء الإنسان في المقام الأول، ردا لجميل وطننا".