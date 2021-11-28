وزارة البيئة تعلن تخفيض تذاكر زيارة المحميات بنسبة 50% لجذب الشباب

قالت الدكتور هدى الشوادفى، مساعدة وزير البيئة لشئون السياحة البيئة، أن مصر بها 30 محمية طبيعية 13 محمية فقط منها يتم تقديم أنشطة وخدمات ترفيهية وسياحية بها، وتم تطوير البنية التحتية لها، لافتة إلى أنه تم إطلاق حملة "إيكو إيجيبت" تحت مبادرة "اتحضر للأخضر" التى تهدف للتعريف بالمحمية الطبيعية وما يوجد بها، وما يمكن القيام به من أنشطة بها.

وأضافت "الشوادفي"، خلال حوارها مع برنامج "المشهد" تقديم الإعلامى نشأت الديهى والإعلامى عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم بعرض الفرص السياحية بالمحميات عبر مواقع التواصل لجذب الشباب، موضحة أن أزمة كورونا ورغبة الناس فى زيارة أماكن مفتوحة ساهم فى زيادة الإقبال على المحميات، موضحة أن محمة رأس محمد، ونبق، والغابة المتحجرة من أهم المحميات التى يتوافر بها أنشطة ترفيهية وسياحية.

وتابعت مساعدة وزير البيئة لشئون السياحة البيئة، أنه تم تخفيض تذاكر زيارة المحميات بنسبة 50%؛ لتشجيع الشباب فى المحافظات على زيارة المحميات، موضحة أن تم التعاون مع وزارة السياحة لوضع إطار عام لشكل نزل البيئة لكونه لم يكن مصنف من قبل، وجارى مناقشته لتقديمه للاعتماد من وزارة السياحة، وتم وضع بعض الاشتراطات للفنادق الموجودة لتحديث شهادة العلامة الخضراء الخاصة بها.