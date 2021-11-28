هل يمكن للأعشاب والبهارات خفض ضغط الدم؟ اعرف الإجابة

كتبت - ميرفت رشاد

ارتفاع ضغط الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وكلاهما الأسباب الرئيسية للوفاة، غالبًا ما تتضمن نصائح التغذية حول كيفية خفض ضغط الدم باستخدام الأعشاب والتوابل بدلاً من الملح لتذوق الوجبات، لا يعرف الخبراء سوى القليل عن الفوائد الصحية للأعشاب والتوابل، وفقًا لما نشره موقع "medicalnewstoday".

وأكد التقرير المنشور بالموقع، أن اتباع نظام غذائي غني بالأعشاب والتوابل قد يقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تتضمن الإرشادات الغذائية الأمريكية بخفض ضغط الدم بتقليل تناول الملح. توصي باستخدام الأعشاب والتوابل بدلاً من الملح لتذوق الطعام.

وقال التقرير، إن بعض الدراسات أظهرت أن الأعشاب والتوابل يمكن أن تقلل شحوم الدم -الدهون الزائدة في الدم - ارتفاع السكر في الدم والإجهاد التأكسدي، وأجرى الباحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا مؤخرًا تجربة عشوائية للتحقق من تأثير استهلاك الأعشاب والتوابل على المدى الطويل على عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدوا أن ارتفاع مستوى الأعشاب والتوابل في الطعام قلل من قراءات ضغط الدم على مدار 24 ساعة.

وأوضح التقرير أن النظام الغذائي الغني بالتوابل يميل إلى تحسين قراءات ضغط الدم على مدار 24 ساعة، مقارنة بالأنظمة الغذائية ذات التوابل المتوسطة والمنخفض، وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن التوصية بزيادة تناول الأعشاب والتوابل وحدها في سياق نظام غذائي رديء الجودة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.