نائب رئيس جامعة عين شمس يتابع سير انتخابات اتحادات الطلاب بالجولة الأولى

كتب ــ محمود راغب

تفقد منذ قليل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب المقر الإنتخابى بكلية العلوم بالجامعة، وذلك في اليوم الأول للاستحقاق الانتخابي لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2021 - 2022.

وبدأت لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة فى استقبال الطلاب للإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية فى الجولة الأولى للانتخابات منذ التاسعة صباحا.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود، أن انتخابات الاتحادات الطلابية تجرى وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لافتاً أن خوض هذه الانتخابات يعد تدريباً وتهيئة للطلاب لخوض العمل العام وتنمية قدرتهم على العطاء ودعم روح القيادة والخدمة العامة، مشيداً بتنظيم اللجان بالكليات وجهود إدارة الكليات ووكلاء التعليم والطلاب.

كما يتفقد خلال اليوم عمداء و وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب اللجان الانتخابية لمتابعة سير العمل و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية .

يذكر أنه تقدم للترشح للانتخابات منذ اليوم الأول 845 طالبا وطالبة في جميع الكليات وبعد تقدم الطلاب بالطعون وفحصها تم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لخوض الانتخابات فى الاربعاء الموافق 24 من نوفمبر الجارى، و قام الطلاب والطالبات بعمل الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 من نوفمبر لتبدأ اليوم الجولة الأولى للانتخابات ، على أن تجرى غداً انتخابات الإعادة، ويستمر جدول الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد من وزارة التعليم العالي.