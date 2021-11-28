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انتخابات اتحادات الطلاب.. حسم مقاعد 10 كليات بجامعة القاهرة و8 أخرى تشهد الاقتراع

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:24 ص
انتخابات اتحادات الطلاب.. حسم مقاعد 10 كليات بجامعة القاهرة و8 أخرى تشهد الاقتراع انتخابات اتحاد الطلاب - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم الأحد انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، وتجرى الانتخابات فى جامعة القاهرة فى 8 كليات فقط، هى : "الحقوق والعلوم ودار العلوم والإعلام وتجارة والزراعة والصيدلة والعلاج الطبيعى"، فى حين أنه تم حسم مقاعد 10 كليات بالتزكية.
 
وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات1 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.
 
وكان تقرير صادر عن وزارة التعليم العالى قدمه الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، كشف عن تقدم 26793 طالبًا وطالبة للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2021/2022 موزعة على النحو التالى: ( 14583 طالبًا، 12210 طالبات) وذلك قبل الانتهاء من الفصل من الطعون التي قد تستبعد عدد محدود من هؤلاء المرشحين والمتقدمين على مستوى الجامعات.
 
وكان الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، أكد أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى خاطب رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد فى اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.
 
جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 352 لسنة 2019.
 

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