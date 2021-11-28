نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى يفتتح ورشة الاستثمار المائى بعلوم أسيوط

أسيوط فريق المحافظات

افتتح الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى اليوم ورشة عمل، نظمها قسم الحيوان بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط بعنوان " دور التداول وتصنيع المنتجات البحرية فى النهوض بالثروة المائية وقطاع الاستزراع المائى نحو التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات صناعية".

وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر وفضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى والدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم الفترة من 28 وحتى 29 نوفمبر 2021م، وذلك بحضور الدكتور ناجح أبو دهب وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور أبوبكر عبدالهادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى محمد سرحان رئيس قسم الحيوان بالكلية والدكتور محمود محروس الأستاذ المساعد بقسم الحيوان مقرر الورشة والدكتور إبراهيم أبو المجد الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، وعدد من عمداء كليات الفرع ولفيف من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر للسادة الحضور من داخل فرع الجامعة وخارجها، معربا عن فخره بالأنشطة العلمية الدائمة بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط، مؤكدا أن توجهات الدولة المصرية تهدف إلى مساعدة خريحى الجامعات وصغار المستثمرين من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص عمل، متمنيا نجاح الورشة ومزيدا من التقدم والنجاح للكلية.

ومن جانبه رحب الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم بالسادة الحضور من داخل الجامعة وخارجها من مختلف الهيئات، مبديا سعادته بتشريفهم لكلية العلوم، متمنيا لهم الاستفادة من تلك الورشة القيمة ذات الموضوع الحيوى الهام، كما أشار إلى أن الورشة تتضمن العديد من المحاور الهامة، كما قدم جزيل شكره لفضيلة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى على دعمه الكامل لجميع أنشطة وفعاليات الكلية.

وأكد الدكتور محمود محروس مقرر الورشة، أن الورشة تهدف إلى تطوير الاستثمار المائى فى المصادر الطبيعية والاستزراع والنهوض به من خلال تطوير تداول الأسماك وتكنولوجيا التصنيع، واستغلال المخرجات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة، وإيجاد حلول لبعض المشكلات فى التسويق، مع الحفاظ على البيئة واستدامة المصادر الطبيعية وتحسين الوعى البيئي، كما تستهدف الندوة خريجى الجامعات وصغار المستثمرين لتحسين الدخول المادية لهم.

وأضاف الدكتور ناجح أبو دهب وكيل الكلية للدراسات العليا، أن فتح أسواق العمل للخريجين تأتى على أوليات المجتمع بشكل عام وأن الثروة السمكية يمكنها تغطية فجوة كبيرة بجانب الثروة الحيوانية داخل جمهورية مصر العربية.

وعلى هامش الورشة افتتح فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، معمل تكنولوجيا الأغذية البحرية وتحليل الأعلاف التابع لقسم الحيوان بكلية العلوم، حيث يحتوى المعمل على منتجات سمكية طازجة، وخضروات طازجة من وحدة الإستزراع السمكى " أكوابونيك"، إضافة إلى الأعلاف الطافية والغاطسة المعاد تصنيعها من الأسماك النافقة بعد معالجتها، كما يقدم المعمل أيضا منتجات سمكية مجهزة و بهارات متميزة، وأشاد بمستوى المنتجات وجودتها.