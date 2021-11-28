مياه المنيا: ضعف المياه عن منطقة أرض سلطان لأعمال الصيانة للمحطة

المنيا -حسن عبد الغفار

قال المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، إنه سيتم اليوم الأحد ضعف المياه على منطقة أرض سلطان بمدينة المنيا، والتى ستبدأ من العاشرة مساء اليوم وحتى صباح الاثنين الساعة السادسة.

وأضاف السعيد أن ذلك ياتى فى إطار الخطة السنوية للشركة، وقيام الشركة باعمال الغسيل والتطهير للمروق الغربى بالمحطة البحرية المرشحة بأرض سلطان، وأطالب المواطنين بتوفير المياة فى تلك الفترة الزمنية.

وقال إنه تم الإعلان عن ضعف المياه حتى يتمكن المواطنين من توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المياة وتم نشر ارقام التليفونات والخط الساخن.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قد أعلنت عن تنظيم حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، لنشر الوعي الثقافي لدي الطلاب في العديد من المجالات، منها التعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على ارض المحافظة، ورفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.