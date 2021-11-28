مصر للطيران تنقل اليوم 8401 راكب على متن 82 رحلة دولية وداخلية

كتبت رحاب نبيل

تسير مصر للطيران، اليوم الأحد، 82 رحلة جوية تنقل ما يقرب من 8401 راكب، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق رحلات مصر للطيران 57 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، عمان، بيروت، تونس، ندجامينا، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، بروكسل، برلين، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، الكويت، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة)، بالإضافة إلى 19 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج وأسيوط، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8401 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.