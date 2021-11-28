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مصرع مسجل خطر خلال مشاجرة مع عاطل في شبرا الخيمة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:07 م
مصرع مسجل خطر خلال مشاجرة مع عاطل في شبرا الخيمة مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه، إثر حدوث مشاجرة بينه وبين شخص آخر بمنطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر إصابته بجرح طعنى بالفخذ الأيمن وقطع بالشريان الفخذى وجروح قطعية بالفخذ الأيسر، وجرى ضبط المتهم، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة تحت تصرف النيابة، التى صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شخص مصاب بجرح طعنى بالفخذ الأيمن وقطع بالشريان الفخذى وجروح قطعية بالفخذ الأيسر، وجرى تقديم الخدمة اللازمة له إلا أنه توفى على الفور.

وجرى تشكيل فريق بحثى أشرف عليه اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء توقف "سامى خ أ"، 37 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم الخصوص، سبق اتهامه فى 13 قضية "سلاح وسرقة متنوعة ومخدرات" مسجل خطر، مصاب بجرح طعنى بالفخذ الأيمن وقطع بالشريان الفخذى وجروح قطعية بالفخذ الأيسر، أمام منزل "مهلل ع م"، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، 29 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 5 قضايا "مخدرات وسلاح ومشاجرة".

وطالبه بالإنصراف من أمام المنزل، فحدثت بينه وبين المجنى عليه مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التى أودت بحياته، وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى ضبط المتهم الهارب، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مشاجرة

سلاح ابيض

مسجل خطر

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مديرية امن القليوبية

جرائم القتل

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