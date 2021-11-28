اليوم السابع
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مصرع طالبة صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق فى المنوفية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:54 م
مصرع طالبة صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق فى المنوفية اسعاف- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقيت طالبة بالصف الثاني الثانوي مصرعها، صدمتها سيارة نقل ثقيل أثناء عبورها الطريق الزراعي بمحافظة المنوفية، خلال حادث مروع بين سيارة نقل وسيارة أخرى وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى بركة السبع المركزي، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة ، يفيد بمصرع الطالبة أ.ج،ب ومقيمة بقرية ابومشهور، طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد ابراهيم ذكي عوض الله بقرية الروضة، إثر حادث مروع اليوم على الطريق الزراعي امام مدخل الجميعة الزراعية بالروضة بين سيارة نقل مقطورة، وسيارة ربع نقل وتم نقلها لمشرحة مستشفى بركة السبع وتم التحفظ على السيارة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 


مدير أمن المنوفية

مصرع طالبة

حادث تصادم

مركز بركة السبع

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