زراعة 6800 شتلة رمان وكونوكاربس ضمن حملة "البيئة لأجل حياة كريمة" بقنا

قنا - صابر سعيد

دشن جهاز شئون البيئة بقنا، مبادرة "البيئة لأجل حياة كريمة" بمحافظة قنا، والتي نجحت في توعية 37 مدرسة، استهدفت 1000 طالب وطالبة، وزراعة 6800 شتلة رمان وكونوكاربس، بمدارس ومراكز شباب، ووحدات محلية مستهدفة ضمن المبادرة بالتعاون مع الوحدات المحلية التابعة لمدن محافظة قنا، وذلك خلال شهر من 24 أكتوبر حتى 25 نوفمبر 2021.



وأشار المهندس أسعد محمد، رئيس قسم الإعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، إلى أنه يتم خلال الندوات تعريف البيئة والمشكلات البيئية والحلول بالشرح المبسط لطلاب المدارس والمعلمين والمعلمات الحضور، من خلال عرض فيديو من إنتاج وزارة البيئة.

وأضاف رئيس قسم الإعلام والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، أنه يتم توضيح مصادر التلوث، ودور وزارة البيئة لحماية البيئة في مصر، من خلال الأهداف البيئية، وهي إدخال البعد البيئي في جميع السياسات، والخطط والبرامج القومية، وسلوكيات المجتمع، وحماية الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، وتراثنا الثقافي والتاريخي، في إطار التنمية المتواصلة، وخفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بنوعية الحياة.