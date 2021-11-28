مسؤولان فلسطينيان: زيارة رئيس إسرائيل للحرم الإبراهيمى فى عيد الأنوار اليهودى استفزاز لمشاعر المسلمين

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قالا محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، وحسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، إن الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، غدًا الأحد، للحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، للاحتفال بعيد "الأنوار" اليهودي ، تمثل استفزازا لمشاعر الفلسطينيين بل ولمشاعر الملايين من العرب والمسلمين الذين يقيمون وزنا لمسجد عظيم مقدس مثل المسجد الإبراهيمي.

و أضاف الهباش، في تصريح صحفي السبت ، إن هذه الزيارة المرتقبة تأتي في سياق السياسة الإسرائيلية القائمة على الاستيطان، وهي أيضا استمرار للتنكر لأي احتمال لتحقيق سلام قائم على العدل والشرعية الدولية.

وفى السياق أوضح أبو الرب أن هذه خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين والعرب جميعا، واعتداء على واحد من مقدساتنا الإسلامية وانتهاك بحقها ، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل تداعيات هذه الخطوة التي تعتبر تشجيعا للمستوطنين على مواصلة اقتحاماتهم واعتداءاتهم على المقدسات سواء المسجد الأقصى المبارك أو الحرم الإبراهيمي وعلى الكنائس أيضا.