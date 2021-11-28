مركز معلومات تغير المناخ: شتاء هذا العام منخفض الحرارة وقد يتخلله موجات صقيع

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن شتاء هذا العام لن يكون مختلفا تماما عن السنوات الماضية، حيث إنه بسبب ظاهرة تغير المناخ، أصبح هناك تغير كبير فى قوة الأحداث المناخية بكل فصل، سواء كانت درجات الحرارة عالية بالنسبة للصيف، أو منخفضة وباردة بالنسبة للشتاء، ومتوقع على حسب النماذج الموسمية، أن يكون هذا الشتاء شتاء منخفض الحرارة، وقد يتخلله موجات صقيع.

وأضف رئيس مركز معلومات تغيير المناخ بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، إن ذلك تكرر فى أوقات سابقة، حيث كان شتاء عام 2019 قارص البرودة، وتخلله موجات صقيع سببت بعض المشاكل لبعض الزراعات الموجودة، وحدث نفس الأمر فى عام 2016.

وأشار الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغيير المناخ بوزارة الزراعة، إلى أن ذلك تكرر خلال الـ 10 سنوات الماضية، إما شتاء بارد جدا، وأحيانا شتاء دافئ مثلما حدث مع شتاء العام الماضى، حيث لم يكن هناك احتياجات برودة لأشجار الفاكهة.