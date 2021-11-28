مركز تحديث الصناعة يمنح 250 منشأة صناعية علامة "بكل فخر صنع فى مصر"

كتب – إسلام سعيد

منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لعدد 250 منشأة صناعية من بينهم 41 منشأة فى قطاع الصناعات الكيماوية، وذلك من إجمالي 298 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من توافقهم مع معايير منح العلامة.

هذا ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسنى لها اجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.

ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 63 مصنعا، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجان التقييم، وتعتبر علامة "بكل فخر صنع في مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لأعلي مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.

وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة، وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.