مدير مركز قسطرة القلب بمطروح: إجراء 6 عمليات قلب مفتوح و59 قسطرة

مطروح حسن مشالى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأحد، بمكتبه الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز قسطرة القلب بمطروح، مقدما التهنئة لتوليه مهام المركز، ومؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم من أجل تقديم مزيد من الخدمات الطبية والتيسير على المواطنين بمطروح وزائريها.

وأوضح مدير المركز الجديد الجهود المبذولة خلال الشهر الأول مع إجراء 6 عمليات قلب مفتوح و59 قسطرة حتى تاريخه و42 قسطرة علاجية، بالإضافة إلى استقبال حالات من خارج مطروح والحرص على التواصل والتفاعل مع المواطنين والجهات المعنية بالمحافظة وحل كافة المعوقات ،والتنسيق مع الأمانة المركزية المتخصصة من خلال توئمة لتبادل الخبرات والاستشاريين.

ببنما أشاد محافظ مطروح بجهود المركز، مؤكدا على أهمية استمرار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومراعاة الحالات الانسانية مع تقديم المحافظة كافة الدعم، ومشيرا إلى مقترح التوسع في إنشاءات المركز رأسيا من خلال الجهود المجتمعية لأحد المتبرعين لتقديم مزيد من الخدمات بعد الانتهاء من كافة التنسيقات مع الجهات المعنية خاصة الأمانة المركزية المتخصصة ،مع دراسة مقترح التوسع بموقع بديل مستقبلا.