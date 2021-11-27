محافظ مطروح يتفقد الشوارع المتأثرة بالأمطار ويوجه بإصلاحها

مطروح - حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم السبت، مدخل مدينة مرسى مطروح، وعدد من المناطق السكنية، التي تأثرت شوارعها بسقوط الأمطار، ووجه بإصلحها وتكثيف أعمال النظافة.

وتفقد المحافظ، منطقة شارع الإذاعة بالكيلو 4، ووجه لمحلس مدينة مرسى مطروح، وفرع الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحى، ومديرية الطرق بمتابعة ومراجعة كافة السلبيات التي ظهرت نتيجة سقوط الأمطار، الأسبوع الماضى، وشدد على سرعة وضع المقترحات العلمية، لسرعة حل هذه المشاكل، خاصة هبوط وانهيار أعمال تغطية مسار مواسير شبكة الصرف الصحى، في مناطق شارع الاذاعة وغيرها، لمنع تكرارها، من خلال أعمال إحلال لتغطية المسار او اختبار مواسير الشبكة، ومراجعة شانيش صرف مياه المطر، والتاكد من عدم وجود تسريب للمياه منها.

كما وجه محافظ مطروح، بمراجعة أغطية مطابق الصرف الصحى، على طول طريق شارع الاذاعة، مرورا حتى شارع ١٥ بالكيلو ٢، مع عمل رفع لمنسوب الارض في عدد من الشوراع الجانبية واستمع محافظ مطروح، خلال الجولة، لطلبات ومقترحات عدد من المواطنين، مؤكدا على جهود المحافظة، للاطمئنان على البنية التحتيه وتيسير الخدمات للمواطنين. كما تفقد المحافظ، شارع ١٥ بالكيلو ٢، موجها بمراجعة كابلات الكهرباء، وأكد للمواطنين، أن جهود اعمال مد البنية التحتية، خاصة شبكة الصرف الصحى، مع عمل مطابق الوصلات المنزلية، وفقا للمقايسات الفنية، وعدد المنازل المشتركة عليها.