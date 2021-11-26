الهلال الأحمر بشمال سيناء يطلق حملة "ستر وغطا" للأسر الأكثر احتياجًا

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، حملة ستر وغطا لتوفير احتياجات الشتاء للأسر الأكثر احتياجاً.



وقال الدكتور مصطفى المالح، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن الحملة تستهدف توفير احتياجات كثير من الأسر فى الشتاء التى تعانى من برودة الجو ووجودهم في منطقة صحراوية وبيوت بسيطة بتوزيع كميات من البطاطين واحتياجاتهم الأساسية.



وكان وزع فرع الهلال الأحمر المصري ووزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء حقائب مدرسية على طلبة المعاهد الأزهرية والمدارس بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.



وأعلن فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء فى بيان، أن حملة التوزيع تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة (حملة العودة إلى مدارس) التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيڤين القباچ عند افتتاحها لفرع الجمعية بمحافظة شمال سيناء، وتستهدف المبادرة توزيع 5000 شنطة مدرسية وأدوات الحماية من ڤيروس كورونا على طلبة المدارس بجميع أنحاء المحافظة.