محاكمة 6 متهمين باختلاس مستلزمات غسيل كلوي من مستشفى المنزلة بالدقهلية..فيديو

واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع فى قضية فساد فى القطاع الصحى بمديرية الصحة بالدقهلية، واستيلاء 6 من العاملين بها ومستشفى المنزلة المركزى على مستلزمات طبية خاصة بمرضى الغسيل الكلوى بقيمة مليون و676 ألف جنيه، وقدمت نيابة الأموال العامة المتهمون الستة للمحاكمة.

ترجع الواقعة الى الفترة من 1 يناير 2010 حتى 31 مايو 2012 قام المتهمون الـول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين بمديرية الصحة بالدقهلية ومن الأمناء على الودائع اختلسوا كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوى بقسم الكلى الصناعى بمستشفى المنزلة المركزى بقيمة مليون و 676 ألف جنيه، وقام المتهم الأول باستلام تلك المستلزمات من مخزن مديرية الصحة ووضعها في مخزن خاص به ولم يسلمها للمستشفى، وقيام المتهم الثانى بالتوقيع على أذونات استلام لها دون تسليم فعلى لها وتحرير أذونات صرف طلبات لتلك المستلزمات بكميات كبيرة دون مراعاة المعدلات والاحتياجات الفعلية للمستشفى.

وقيام المتهمة الثالثة بالتوقيع منها بما يفيد استلامها ورقيا دون استلامها فعليا واختلاس المستلزمات الطبية لأنفسهم ، وقام المتهمون بالتزوير في محرارات رسمية واستعمالها وهى أذونات صرف المستلزمات الطبية من مخزن مديرية الصحة ومخزن المستهلك ودفاتر العهدة .

وكشفت التحقيقات استيلاء المتهم الأول لنفسة على مستلزمات طبية بدون وجه حق وبنية التملك بقيمة 252148 ألف جنيه وقيامه بتحرير ثلاث أذونات صرف واستلامها ولم يقوم بتسليمها لمخزن مستشفى المنزلة المركزى مما أضر بالمال العام ومصالح جهة عملة، كما اتهم المتهم الرابع أمين المخزن الرئيسى بمديرية الصحة سهل للغير وبدون وجه حق الاستيلاء على تلك المستلزمات الطبية .

وقيام المتهم الخامس باعتباره سائق بمستشفى المنزلة المركزى بالإشتراك مع المتهم السادس المدير المالى والادارى بمستشفى المنزلة المركزى بالاستيلاء على مبلغ 252649 ألف جنيه، وقيام المتهم الأول والخامس بالاستيلاء على مبلغ 10347جنيه.

واستمعت نيابة الأموال العامة إلى شهادة 31 شاهد إثبات فى الواقعة والمحرر عنها القضية رقم 475 جنايات المنزلة لسنة 2021 كما أكدت تحريات العقيد هيثم الدكرورى رئيس مباحث الأموال العامة صحة الواقعة باختلاس تلك الكميات الكبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بقسم الكلى الصناعى بمستشفى المنزلة المركزى .

وبعرض أوراق القضية على المستشار السيد الحسيني المحامى العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة قرر إحالة المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات وضبط واحضارهم وحبسهم على ذمة القضية.