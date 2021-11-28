محافظ كفر الشيخ يتفقد الأحياء والشوارع الجارى تطويرها وتبطين الترع .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأحياء والشوارع الجاري تطويرها بغرب وشرق عاصمة المحافظة، إضافة لتفقد أعمال التأهيل وتبطين الترع، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال التطوير التي تشهدها عدد من الشوارع،منها طريق الموقف القديم، وشارع الجمهورية، وميدان ال47 "شرق المدينة"، وشارع السلع الغذائية وشارع جيهان،ورفع اشغالات أمام مقهى تعدى الشارع العمومي، مما أعاق حركة المواطنين.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ تبطين ترعة الشكرية ابتداء من شارع صبري القاضي حتى طريق محلة موسى، كما تفقد محافظ كفر الشيخ ،المركز التكنولوجي بمجلس مدينة كفر الشيخ.

واطلع على سير العمل بالمركز، ومدى استجابة العاملين به للمواطنين، موجهاً بسرعة تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات، في أقل وقت ممكن من خلال شباك واحد، مؤكداً أن المركز التكنولوجية ساهمت في تطوير العمل الإداري وخدمة المواطنين بالشكل اللائق بفصل متلقي الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات للتسهيل والتيسير قضاء مصالح المواطنين،وحل مشاكل المواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد، وتفعيل دور المنظومة الإلكترونية ،وتعظيم موارد الدولة ،والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



الاعمال الجارية في تطوير الشوارع



جانب من اعمال التبطين



جانب من اعمال التفقد بشرق العاصمة



جانب من اعمال التفقد



جانب من التفقد



محافظ كفر الشيخ يتابع سبيل العمل بالمراكز التكنولوجية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المراكز التكنولوجيه



محافظ كفر الشيخ يستمع للمواطنين



الاعمال الجارية في تطوير الشوارع



جانب من اعمال التبطين



جانب من اعمال التفقد بشرق العاصمة



جانب من اعمال التفقد



جانب من التفقد



محافظ كفر الشيخ يتابع سبيل العمل بالمراكز التكنولوجية



محافظ كفر الشيخ يتفقد المراكز التكنولوجيه