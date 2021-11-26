إزالة 145 حالة تعد على مساحة 24 ألف و462 متر مباني بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استمرار تنفيذ المرحله الثالثة من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي أسفرت إزالة 145 حالة تعدي علي مساحة 24 ألف و462 متر مباني بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.



وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 145حالة تعدي على مساحة 24 ألف و462 متر مباني "ههيا - كفر صقر - أولاد صقر - منيا القمح - الإبراهيمية - بلبيس" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أشار المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.





