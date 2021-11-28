محافظ الشرقية يشدد على سرعة تطوير كورنيش منيا القمح وإنشاء رامب ذوى الهمم

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدينتى منيا القمح والزقازيق، لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات بمواعيد الغلق الشتوية طبقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وأفاد بيان : انه بدأ المحافظ جولته بزيارة مدينة منيا القمح لتفقد أعمال التطوير الجارية بكورنيش المدينة بدءاً من كوبرى هندسه الرى وصولاً لكوبرى نادى المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين وبتكلفة مبدئية مليون جنيهاً، ليكون متنفساً ومتنزها يليق بأبناء المدينة وللمساهمة فى استعاده الطابع الحضارى والجمالى لها.

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات الواقعة على حرم الرى فى المسافة من كوبرى المركز وصولاَ للمشى السياحى الجارى تنفيذه وذلك لإستكمال الأعمال وتطوير المنطقة بالشكل الأمثل تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

شدد محافظ الشرقية على إسراع الخطى فى تنفيذ أعمال تطوير وتجميل كورنيش المدينة وإنشاء الرامب المخصص لذوى الهمم لمساعدتهم فى التنقل واستخدام الكورنيش مع إلزام الشركة المنفذة بالمواصفات الهندسية ونهو الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المحدد لإستعادة الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

كما تفقد عدد من شوارع لمتابعة أعمال التطوير والرصف الجارية بها ليصدر تعليماته لرئيس المدينة بإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشارعى القلعة والسكرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب مقهى يقوم بتقديم الشيشة لرواده مخالفاً بذلك التعليمات الصادرة بمنع تقديم الشيشة تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا .

كما أصدر المحافظ تعليمات مشدده لرئيس مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف أعمال النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

إنتقل محافظ الشرقية لتفقد الأعمال التمهيدية لرصف وإزدواج امتداد الطريق الدائرى بمنيا القمح بطول 2 كيلو و650 متر وبتكلفة 41 مليون جنيه والذى يبدأ من اول طريق بنها / منيا القمح وصولا لقرية الجديدة للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ، مشدداً على رئيس المركز بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والزامهم بالجدول الزمنى المحدد لسرعة دخول الطريق الخدمة ليصبح محور مروى جديد يساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

كما حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين واستفسر منهم عن مستوى الخدمات المؤداه لهم وتعرف على مشاكلهم موجها رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فورا فى اطار القانون.

كما شهدت جوله المحافظ الليليه تفقد لعدد من المناطق بمدينة الزقازيق ومتابعة أعمال التطوير الجارية بشارعى طلبه عويضة وأحمد إسماعيل والتى تشمل أعمال كشط الأسفلت القديم بكل إتجاه تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير ورفع الجزيرة الوسطى وأكشاك الكهرباء والتليفونات لتوسعة الشارعين وتوحيد الاتجاهات وذلك لخلق السيولة المروية المطلوبة تنفيذا لخطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق.