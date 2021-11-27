إزالة الإعلانات المنتهى ترخيصها بحى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تنفيذ الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة، لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأوضح تقرير اللجنة أنه تم المرور على الإعلانات بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة حيث تم ازالة إعلانات انتهى ترخيصها ولم يتقدم اصحابها بتجديد تراخيصها وذلك بمناطق محيط مجمع المحاكم والاستاد حتى امتداد ترعة المنصورية، هذا وتستهدف الحملات مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

وكان محافظ الدقهلية قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومى لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

شارك فى الحملات شارك فى الحملة، رشا أحمد مدير إدارة الإعلانات، مسئولى الإدارة ومسؤولى الإشغالات بحى غرب المنصورة. جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.