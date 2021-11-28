محافظ الدقهلية يتفقد تطوير منظومة الأكسجين بمستشفى السنبلاوين ومركز التطعيم

الدقهلية فريق المحافظات

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد مستشفى السنبلاوين العام، حيث تابع أقسام المستشفى والتقى بالمرضى واستمع لمطالبهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمركز ومدينة السنبلاوين لتفقد عدد من المنشآت الصحية للتأكد من تقديم الخدمات الحكوميه للمواطنين، حيث تفقد قسم الغسيل الكلوى والتقى بالمرضى واستمع لمطالبهم ووجه بسرعة حلها وتوفير كافة أوجه الرعايه لهم، كما تفقد قسم حضانات الأطفال وعناية الاطفال، ووحدة تلقى العقاقير، والعيادات الخارجية، والعنايات المركزة، وغرف العمليات الجراحية والمخازن.

كما تفقد صيدليات المستشفى ووجه لوكيل وزارة الصحة بسرعة مخاطبة والتواصل مع شركات الأدوية الموردة لتوريد كافة الأدوية التى يحتاجها المرضى والمتابعة والعرض عليه أول بأول.

وايضا تفقد تطوير منظومة الأكسجين بالمستشفى من خلال تركيب تانك أكسجين جديد بسعة 6 آلاف متر مكعب بتكلفه مليون جنيه تقريبا، بالإضافة إلى تانك الأكسجين القديم ليصبح سعة الأكسجين بالمستشفى 12 الف متر مكعب لتغطية كافة احتياجات المستشفى من الأكسجين فى ظل جائحة كورونا.

كما تفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا ووجه بتكثيف اعمال التطعيم وتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح حفاظ على حياتهم فى كافة مراكز ومدن المحافظة .

والتقى المحافظ بعدد من المرضى داخل أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة لهم ومدى رضائهم عنها، كما التقى بعدد من المواطنين المترددين على المستشفى واستمع لمشاكلهم ومطالبهم ووجه بسرعة حلها .

وثمن مختار دور المجتمع المدنى الذى يعد شريك أساسى فى عملية البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها تطوير المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.