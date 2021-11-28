متى يجب أكل الفاكهة.. قبل أو بعد الوجبة؟.. اعرف الإجابة

كتبت - ميرفت رشاد

يدعي معظم خبراء الصحة أن تناول الفواكه والخضروات الطازجة مهم لاتباع نظام غذائي صحي، إنها مصدر للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الأساسية التي تعزز صحة الجسم، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يجب أن تشكل الفواكه والخضروات على الأقل نصف طبقك في أوقات الوجبات، بينما يُعتقد أن الخضار يمكن تناولها في أي وقت ، يُقال أن الفاكهة يجب أن تكون في أوقات معينة ، مع الأخذ في الاعتبار كمية السكر الزائدة التي تحتوي عليها. لذا ، مع كل الفوائد الصحية المعترف بها لتناول الفاكهة ، لماذا يقترح الناس عدم تناول الفاكهة في وقت معين؟ بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

الفاكهة هي الأطعمة الخارقة التي هي مصادر الطبيعة القوية للمغذيات الأساسية ، من المهم أن تعرف أنه لا يمكنك تناول الفاكهة في أي وقت من اليوم ،و يجب تجنب تناولها مباشرة بعد تناول وجبتك، إحدى الحجج الأكثر شيوعًا هي أن السكر بالإضافة إلى الكربوهيدرات بالإضافة إلى البكتيريا قد يؤديان إلى تخمر الطعام ، مما قد يعيق الجهاز الهضمي.

وأكدت شيلبا أرورا إن دي ، أخصائية التغذية ، أن الفاكهة هي وجبة في حد ذاتها، لا ينبغي أبدًا دمجها مع الوجبات الرئيسية، يتم تخمير السكر الموجود في الفاكهة إذا تم هضمها بالبروتينات الثقيلة التي عادة ما تستغرق وقتًا في عمليات الهضم.

وقالت إن تناول الفاكهة بعد الوجبة مباشرة ليست فكرة جيدة ، حيث قد لا يتم هضمها بشكل صحيح. قد لا يتم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح أيضًا. تحتاج إلى ترك فجوة لا تقل عن 30 دقيقة بين الوجبة والوجبة الخفيفة من الفاكهة.

أفضل موعد لتناول الفاكهة

وأضافت ، أنه يجب تناول الفاكهة في الصباح بعد كوب من الماء، إذا كنت تأكل الفاكهة على معدة فارغة ، فإنها ستلعب دورًا رئيسيًا في إزالة السموم من نظامك ، وتزويدك بقدر كبير من الطاقة لفقدان الوزن وأنشطة الحياة الأخرى ، من الأفضل تناول الفاكهة أول شيء في الصباح ، بين الإفطار والغداء ، وفي المساء كوجبات خفيفة.

قد يساعد تناول بضع قطع من الفاكهة قبل نصف ساعة على الأقل من وجبتك في التحكم في الإفراط في تناول الطعام أثناء الغداء، تسمح لك الفاكهة قبل الوجبة بوضع شيء منخفض السعرات الحرارية في معدتك، كما أن تناول الفاكهة قبل الوجبة يزيد من تناولك للألياف لأن معظم الفواكه تحتوي على الألياف ، عندما تأكل الألياف ، تميل إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة كما أنها تميل أيضًا إلى تأخير عملية الهضم. تشمل الفواكه الغنية بالألياف التفاح والكمثرى والموز والتوت.

عدم تناولها ليلا:

يجب على المرء تجنب تناول الفاكهة مباشرة في الليل بالقرب من وقت النوم لأن السكر الموجود في الفاكهة يؤدي إلى ارتفاع في مستويات الطاقة مما يبقيك متيقظًا ومستيقظًا، تأكد من تناول الفاكهة قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم، الفواكه هي بالتأكيد أكثر الأطعمة صحة ؛ ومع ذلك ، فمن الجيد التأكد من تناولهم في الوقت المناسب.

تناول الفاكهة

فواكه