"لو باريزيان" الفرنسية: رصد ذئب يتجول فى باريس الكبرى لأول مرة منذ 30 عاماً

كتب محمد جمال

شوهد ذئب فى منطقة باريس الكبرى للمرة الأولى منذ حوالي 30 عاما، وأكدت الهيئة الوطنية للتنوع البيولوجي رسميا أن الحيوان المرصود هو ذئب، حسبما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" اليوم السبت.

واكتشف صياد الحيوان في بلارو / حوالي 50 كيلومترا من العاصمة/ والتقط صورة له.

ويقدر عدد الذئاب التى تعيش حاليا في البرية فى فرنسا بنحو 600، ومع ذلك، عادة ما تتجنب الحيوانات منطقة إيل دو فرانس، التي تتوسطها باريس.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن السلطات دعت السكان إلى التزام الهدوء، وأوضحت السلطات أنه لا داعي للخوف من الذئب عند المشي في الأماكن الطبيعة، حيث يزيد خطر التعرض لعضة من كلب الجيران على خطر التعرض لعضة الذئب.

وبالنسبة لمالكي الكلاب، قالوا إن من المرجح أن ينظر الذئب إلى الكلب المتجول على أنه زميل لعب أكثر من كونه منافسا. ورغم ذلك لا يمكن استبعاد الصراعات.

يذكرأن، ظهر قائد قطيع من الذئاب وهو يقف كشرطى مرور، فى منتصف طريق سريع للسيارات فى أونتاريو بكندا، ليتيح لباقى أفراد القطيع من الذئاب لعبور الطريق بسلام، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

Traffic Wolf..



Alpha acting as crossing guard..

Algonquin Park, Ontario 🇨🇦



🎥 IG: thomsonarch pic.twitter.com/GsN1p6bKEN — Buitengebieden (@buitengebieden_) February 10, 2021

وتداول رواد تويتر، الفيديو الذى يرصد أحد الذئاب يقوم بدور رجل مرور، حيث يتوقف في منتصف الطريق لاعتراض السيارات حتى يسمح لرفاقه بالمرور، قبل أن يتحرك ليتبعهم.



الذئب فى منتصف الطريق

ومن جهة أخرى يجد البعض الصحبة والرفقة في تربية الحيوانات بشكل كبير، إذ يربى البعض كلابا أو القطط، والبعض يعشق تربية الطيور، لكن فى هواية غريبة، كان رجل روسى يدعى أندريه موسينكو، قد أنشأ حديقة حيوان خاصة بالذئاب في مدينة سانت بطرسبرج الروسية.

وقال موسينكو المدرب السابق لرياضة المصارعة الرومانية "كنت أحلم بصداقة الذئب منذ الطفولة، اشتريت جروا في البداية، ولم أتوقع أن أصبح نجم على مواقع التواصل الاجتماعى فى غضون بضعة أشهر"، فوفقا لموقع سبوتنيك، فإن مئات الآلاف من المشاركين وعبر مواقع التواصل يراقبون الصداقة بين الرجل والذئب.

وأضاف موسينكو "طلب منى والداى وكل جيرانى بإعادة أو بيع الذئب بعدما هجم على وعضنى، لكنى قررت مواصلة العمل"، وعلى مساحة هكتار، بدأ موسينكو بتجهيز حديقة الذئاب الشمالية، بمساعدة متطوعين وفقا للخطة سيتم بناء مناطق مسيجة وبركة ماء.