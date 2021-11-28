كوريا الجنوبية تقيد إصدار تأشيرات الدخول من 8 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

ونقلت وكالة الأنباء الكورية يونهاب عن السلطات الصحية في البلاد ، أن جنوب أفريقيا و7 دول أخرى مجاورة، وهي بوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق ومالاوي، سيتم إدراجها كدول تحت المراقبة الوثيقة، وستخضع لقيود إصدار التأشيرات ومتطلبات الحجر الصحي الصارمة.. مشيرة إلى أنه يجب أن يخضع جميع الكوريين الجنوبيين الوافدين من تلك المناطق للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام في المنشآت المخصصة، مع إجراء ثلاث مرات لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) خلال هذه المدة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية عن خطط لوقف الرحلات الجوية المتجهة إلى تلك الدول الثماني أو القادمة منها مؤقتا، بسبب المخاوف من تفشي السلالة المتغيرة الجديدة الموجودة في القارة الأفريقية، والتي أطلق عليها اسم "أوميكرون" حديثًا.

وقد صنفت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق السلالة التي تم تحديدها حديثًا على أنها «سلالة مثيرة للقلق»، وهي تعتبر أكثر قابلية لتفشي العدوى من السلالات الأخرى الموجودة.