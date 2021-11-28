كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحتفل باليوبيل الذهبى لأتيليه المسرح 7 ديسمبر

كتب ـ محمد صبحى

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان احتفالية كبرى لليوبيل الذهبي لأتيليه المسرح لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، والمقرر الاحتفال به يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وتقام الاحتفالية في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتقام الاحتفالية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، الدكتور ممدوح مهدي رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة والوكلاء الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ولفيف من الفنانين والإعلامين.

جدير بالذكر، أن «أتيليه المسرح» هو فرقة مسرحية خاصة بكلية الفنون الجميلة تم تأسيسها عام 1971، وقدمت العديد من العروض المسرحية وأحرزت الكثير من الدروع فى مهرجانات المسرح.