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جامعة حلوان توفر اليوم لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 سنة للتطعيم ضد كورونا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:00 ص
جامعة حلوان توفر اليوم لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 سنة للتطعيم ضد كورونا جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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تبدأ جامعة حلوان اليوم الأحد، فى توفير لقاح فايزر للطلاب الذين لم يتخط سنهم 18 سنة، وذلك بمستشفى الطلبة جامعة حلوان بجوار كلية الهندسة بحلوان، وذلك في ضوء توجه الدولة لتطعيم طلاب الجامعات، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء بمنع دخول غير الملقحين إلى الجامعات وجهود جامعة حلوان لتوفير التطعيم، وما تم بالفعل من تطعيم 115000 من منتسبي جامعة حلوان.
 
وكان الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أكد على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، لذا سعت الجامعة لتوفير لقاح فايزر للطلاب أقل من 18 عاما، كما قدم الشكر للأطقم الطبية، على ما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح. 
 
وأوضح الدكتور محمود عابد توافر اللقاح لجميع الطلاب الأقل من 18 عاماً، حيث سيحصلون على لقاح فايزر نظراً لمأمونيته بالنسبة لتلك الفئة العمرية، وفقاً للبروتوكولات الدولية.

جامعة حلوان

لقاح فايزر

التعليم العالى

مستشفى الطلبه

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