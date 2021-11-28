اليوم السابع
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قطع التيار الكهربائى اليوم 4 ساعات عن قرية جزيرة أبو صالح ببنى سويف للصيانة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:00 ص
قطع التيار الكهربائى اليوم 4 ساعات عن قرية جزيرة أبو صالح ببنى سويف للصيانة محول كهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن قرية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة اليوم الأحد، وذلك من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

 

وحسب بيان لقطاع الكهرباء ببنى سويف ، فانه سيتم قطع التيار الكهربائى يوم الاثنين"29/11" عن قرية (سنور مركز بنى سويف )، ويوم الثلاثاء "11/30" عن قرى (الحلابية، تزمنت مركز بنى سويف وطحا البيشة مركز ببا)، وذلك من  الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30ظهراً، بحسب الأيام المذكورة والفترات الموضحة عاليه.

 

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


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