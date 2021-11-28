قبل استئناف مفاوضات إيران النووية غدا.. تعرف على أهم 10 معلومات عن المباحثات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تستأنف إيران والقوى الكبرى محادثات فيينا النووية غدا الاثنين 29 نوفمبر، بعد تعثر دام لأشهر، وأمس عاد وفد المفاوضين النوويين الإيرانيين إلى فيينا تمهيدا لاستئناف المباحثات .. ونرصد أبرز المعلومات عنها.

- انطلقت المفاوضات النووية في فيينا في أبريل 2021 بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأمريكية.

- تهدف المباحثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووى.

- أجرت إيران 6 جولات في عهد الرئيس الإيراني السابق المعتدل حسن روحاني كان آخرها فى 15 يونيو، وتعثرت بعد صعود الرئيس إبراهيم رئيسي.

- ستكون غدا الجولة السابعة، هى الأولى في عهد المحافظ المتشدد رئيسي الفائز بانتخابات الرئاسة في يونيو.

- نوفمبر 2021 وضعت الخارجية الإيرانية 3 شروط فى المحادثات كان أبرزها بحسب متحدث الخارجية سعيد خطيب زادة "انتزاع ضمانات من الولايات المتحدة بعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووى مستقبلا".

- تهدف المفاوضات إلى عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية التي انسحبت منها من جانب واحد عام 2018، وعودة إيران إلى تطبيق كافة التزاماتها بموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة".

- قالت إيران إن محور المحادثات سيدور حول رفع العقوبات عن كاهلها وانها لن تتفاوض حول موضوعات اقليمية وقوتها العسكرية.

- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،سعيد خطيب زاده، إن "إيران لن تثق بتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفع العقوبات المفروضة عليها".

- حذر المبعوث الأمريكي إلى إيران من أن طهران تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي، بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب.

- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.